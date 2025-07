Ufficializzato il rinnovo del terzino fino al 2028: dopo Gineitis, e in attesa di Perciun e Njie, c’è la firma di Dembélé

Ufficiale il rinnovo fino al 2028: Ali Dembélé ha rinnovato il contratto con il Torino, firmando il prolungamento che lo vedrà granata per le prossime tre stagioni. L’ex Primavera, prima a Venezia con Vanoli in Serie B e poi di nuovo a Torino, sempre con l’ex allenatore dei granata, dovrà ora convincere Baroni in ritiro. A quel punto il club valuterà il prestito per consentirgli un maggior minutaggio o invece la permanenza sotto la Mole.