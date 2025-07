Calciomercato Torino / Ngonge è nel mirino dei granata ormai da tempo e il giocatore pressa il Napoli per raggiungere Baroni

L’urgenza del Torino resta quella della trequarti, dove l’obiettivo numero uno è Ngonge. E allora all-in sul belga del Napoli. Il giocatore, trequartista mancino, è già stato allenato da Baroni al Verona e spinge per venire al Toro. L’affare va chiuso il prima possibile.

Nelle prossime ore è previsto un incontro tra il Torino e il Napoli che potrebbe essere anche decisivo: questo perché, grazie alla volontà del giocatore che ha rifiutato le altre offerte ricevute tra cui quella del Bruges, i partenopei hanno aperto alla possibilità di cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto (un’operazione da 8 milioni in totale). Ma l’accordo non c’è ancora e le parti dovranno quindi obbligatoriamente aggiornarsi.

Ngonge: voglia di riscatto

Ngonge si è appena laureato campione d’Italia con il Napoli, ma non da protagonista. Il Verona lo aveva pagato 550 mila euro dal Groningen il 19 gennaio del 2023. Poi il 19 gennaio del 2024, dopo aver mostrato il suo valore con gli scaligeri, è stato comprato dal Napoli per 20 milioni di euro. Ma in Campania non è mai stato decisivo e incisivo come lo era stato nel Veneto.

Ora per lui, in caso di approdo al Torino, ci sarebbe una grossa occasione di riscatto. Le potenzialità ci sono tutte per il classe 2000 che ha bisogno di spazio: sotto la Mole con Baroni potrebbe tornare come prima. Ma, come detto, non è ancora fatta per il suo arrivo.

Attacco da completare

Il Torino ha la necessità di rinforzarsi sulla trequarti. Dopo aver venduto Ricci per 25 milioni al Milan, acquistato Anjorin (prestito con obbligo di riscatto) e preso Ismajli a parametro zero, ora è l’attacco a dover essere completato.