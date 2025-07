Calciomercato Torino / Il belga ha messo la società granata in cima alle proprie preferenze, ma Vagnati deve trovare l’accordo col Napoli

Mentre Torino e Napoli non sembrano ancora aver trovato un accordo per permettere a Ngonge di vestire la maglia granata per la prossima stagione, la volontà dell’attaccante belga di trovare più minutaggio in Serie A rimane elevata.

Nonostante sul giocatore sia nato un forte interesse da parte del Bruges, Ngonge non sembra essere intenzionato a valutare l’offerta del club belga per tentare di rimanere in Serie A, in cerca di più spazio sul terreno di gioco. Per questo motivo, Torino e Napoli nei prossimi giorni hanno programmato ulteriori incontri per tentare di finalizzare la trattativa, cercando di trovare un accordo che possa accontentare le richieste delle due squadre e del giocatore.

Calciomercato Torino: il punto sulla trattativa

Nonostante si siano tenuti diversi incontri tra le società del Torino e del Napoli senza mai trovare un accordo, Ngonge continua a rimanere l’obbiettivo principale per la trequarti granata. Baroni ha richiesto alla dirigenza del Torino di cercare di ingaggiare il giocatore che ha già conosciuto nella sua esperienza a Verona e che ha dimostrato di adattarsi bene al suo stile di gioco.

Ma mentre il Napoli vuole cercare di monetizzare la trattativa tentando di cedere il giocatore a titolo definitivo o cercando di inserire una clausola di obbligo di riscatto nel prestito, il Torino vuole essere più prudente, ottenendo un prestito con un eventuale diritto di riscatto da poter esercitare al termine della stagione.

Ngonge: una stagione difficile

Ngonge al Napoli non ha trovato molto spazio, soprattutto da quando sulla panchina azzurra è arrivato Antonio Conte: per questo motivo è ora intenzionato a lasciare il club in cerca di una squadra che gli permetta di ricoprire ruoli più importanti e tornare a essere protagonista in campo.