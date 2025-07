Il Napoli ha riaperto i contatti con il Torino: resta il nodo clausola da 19,5 milioni, che i granata vogliono incassare subito e per intero

Il Napoli è pronto a tornare alla carica per Vanja Milinkovic-Savic. Dopo un periodo di riflessione e un interessamento concreto del Leeds, il club partenopeo è tornato a farsi vivo con il Torino per il portiere serbo, riaprendo i contatti con la dirigenza granata per valutare la fattibilità dell’operazione.

La volontà del Napoli è chiara: assicurarsi un ulteriore estremo difensore nella rosa. Milinkovic-Savic è considerato un profilo ideale per il gioco di Antonio Conte, sia per le sue caratteristiche fisiche che per l’esperienza accumulata in Serie A.

Il nodo clausola

Il nodo, però, resta la formula. Come noto, nel contratto del serbo è presente una clausola rescissoria da 19,5 milioni di euro, esercitabile da qualsiasi club intenzionato a prelevarlo a titolo definitivo. Ma c’è un vincolo preciso: la cifra deve essere versata tutta in un’unica soluzione.

Il Napoli, nei precedenti contatti, aveva sondato la possibilità di ottenere uno sconto – portando l’offerta intorno ai 18 milioni – e soprattutto la possibilità di dilazionare il pagamento in più esercizi. Ipotesi che il Torino ha sempre respinto con fermezza, ribadendo l’intenzione di incassare l’intera somma prevista dalla clausola.

Il Napoli torna alla carica

Con l’apertura di una nuova fase nei dialoghi, il club azzurro dovrà quindi decidere se accontentare le richieste del presidente Urbano Cairo o se virare su altri obiettivi. Anche perché il tempo stringe: il Torino ha bisogno di definire al più presto il quadro relativo al portiere titolare. La situazione resta fluida, ma con la ripresa del dialogo tra le parti la pista Milinkovic-Savic torna prepotentemente d’attualità. Il serbo aspetta sviluppi, mentre i granata restano fermo sulle proprie posizioni. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se si potrà arrivare a un’intesa o se il Napoli deciderà di cambiare strada.