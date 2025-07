Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il Milan di Allegri continua a lavorare sul mercato alla ricerca di un nuovo terzino destro. Dopo il mancato arrivo di Archie Brown, ormai promesso sposo del Fenerbahce, i rossoneri hanno intensificato i contatti per Guela Doue, attualmente in forza allo Strasburgo e diventato il primo obiettivo per quel ruolo.

Per il classe 2002 il club rossonero sta preparando una nuova offerta, con l’intenzione di convincere la società francese a cedere uno dei suoi giovani più promettenti. La trattativa è in fase attiva e nelle prossime settimane potrebbero arrivare sviluppi concreti. Intanto, è ufficiale la data di arrivo di Luka Modric in rossonero: sarà lunedì 14 luglio.

Tutto fatto invece in casa Napoli per l’arrivo di Beukema dal Bologna. Contratto fino al 2030 per il difensore. Affare da 30 milioni di euro più bonus. Scambio di documenti in corso tra le parti e ufficialità vicina.

La Roma su Ferguson, Rios e El Aynaoui

Evan Ferguson ha fatto la sua scelta: tra le tante proposte arrivate, l’attaccante classe 2004 ha deciso di puntare sulla Roma. Il talento irlandese è pronto a vestire la maglia giallorossa, ma ora la trattativa entra nella fase più delicata. Restano da definire i dettagli economici con il Brighton, club proprietario del cartellino, che per lasciarlo partire chiede una cifra importante: 45 milioni di euro per il diritto di riscatto.

Un altro nome sul taccuino giallorosso è quello di Richard Rios, centrocampista del Palmeiras che si è messo in mostra anche al Mondiale per Club. La Roma ha già presentato un’offerta ufficiale al club brasiliano, ma al momento resta una distanza di circa 5 milioni di euro tra domanda e offerta. Parallelamente, la dirigenza romanista sta portando avanti la trattativa per El Aynaoui del Lens. Con il centrocampista classe 2001 è già stato trovato un accordo di massima, ma la trattativa con il club francese è più complessa: il Lens chiede 30 milioni di euro, mentre la squadra di Gasperini sta valutando un’offerta da 25 milioni.

Juventus-Sancho, nuovi contatti con il Manchester United

La Juventus prosegue i contatti con il Manchester United per provare a portare Jadon Sancho a Torino. Nelle ultime ore ci sono stati nuovi dialoghi tra i due club per l’esterno offensivo classe 2000, con la dirigenza bianconera che ha ribadito il proprio interesse. La proposta messa sul tavolo dalla Juve è di 10 milioni di euro più bonus, una base su cui si sta cercando di costruire l’intesa definitiva. La trattativa resta aperta, con la volontà comune di trovare una soluzione che possa accontentare entrambe le parti.

La Fiorentina, invece, investe sul futuro e mette a segno un colpo in prospettiva proveniente da uno dei vivai più prestigiosi del panorama calcistico mondiale: la Masia del Barcellona. Il club viola ha infatti definito l’arrivo di Eman Kospo, promettente talento classe 2007, che è atteso a Firenze nella serata di oggi, domenica 13 luglio. Un innesto che conferma la volontà della società di puntare con decisione sui giovani di qualità.