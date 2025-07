Secondo i media brasiliani il Torino sarebbe interessato al calciatore in forza allo Shakhtar, esterno d’attacco

Classe 2004, esterno d’attacco: secondo i giornali brasiliani il Torino sarebbe interessato al verdeoro Eguinaldo. Di piede destro, i granata avrebbero messo gli occhi sul calciatore dello Shakhtar, che quindi nei piani andrebbe ad agire nella zona che negli ultimi mesi è stata di Elmas, quindi a sinistra. Il Torino al momento è caccia di almeno tre giocatori in grado di agire sulla trequarti: in rosa il solo Vlasic è la certezza in quel reparto ma mancano altri due titolari più una eventuale alternativa.