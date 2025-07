Calciomercato Torino / La trattativa con il Venezia è iniziata ma c’è ancora distanza tra le parti: serviranno nuovi incontri

Manca sempre meno al ritiro estivo a Prato allo Stelvio e il progetto di creare una squadra completa prima della partenza si fa sempre più complicato. Oltre a Ngonge, il Torino sembra aver individuato il secondo obiettivo di mercato che possa ricoprire la trequarti granata di Baroni: si tratta di Gaetano Oristanio.

Le richieste del Venezia e l’offerta del Torino per Oristanio

Con un bottino di 3 gol e 3 assist messi a segno la scorsa stagione, Oristanio si candida a essere un nome caldo del mercato. Oltre al Torino infatti, anche il Parma e il Sassuolo hanno mostrato un certo interesse nel giocatore. Tuttavia i granata sembrano essere in vantaggio nella trattativa, un vantaggio dovuto dal gradimento dello stesso giocatore a un possibile trasferimento in granata.

Va però trovato l’accordo con il Venezia e questo, al momento, è l’ostacolo principale alla trattativa: la società veneta chiede 12 milioni per lasciar partire il trequartista e, al momento, ha aperto solamente alla cessione a titolo definitivo o al massimo in prestito con obbligo di riscatto.

Il Torino invece vorrebbe prendere Oristanio con la formula del prestito con diritto di riscatto a una cifra superiore agli 8 milioni: c’è ancora distanza tra le parti e saranno quindi decisivi i prossimi contatti tra le due società per tentare di riuscire a trovare un accordo che possa facilitare il trasferimento del giocatore.

Un giocatore duttile

Oristanio al Venezia si è distinto come uno dei giocatori dotati di maggior tecnica della squadra. Proprio per questo motivo, nel corso della scorsa stagione, il giovane centrocampista ha ricoperto diversi ruoli offensivi, riuscendo in diverse occasioni a risultare pericoloso.

Al Venezia, Oristanio ha dimostrato di essere un giocatore in possesso delle caratteristiche tecnico tattiche che servirebbero al Torino. Il giovane trequartista si è infatti rivelato un riferimento offensivo e spesso è risultato determinante nell’area avversaria.