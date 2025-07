Dmitry Vinokurov ha parlato della situazione del centrocampista lituano del Torino dopo il rinnovo del contratto

Dopo aver rinnovato il contratto fino al 2029, Gineitis si candida a diventare un futuro punto di riferimento del centrocampo del Torino. Il prolungamento del suo rapporto con i granata ha rappresentato un significativo traguardo che ha evidenziato l’importanza del lituano nella squadra. A seguito di questa notizia, l’agente del giocatore, Dmitry Vinokurov ha specificato cosa significa questo rinnovo per Gineitis: “È un riflesso della fiducia reciproca che c’è. Il club crede nel potenziale di Gvidas e nella sua professionalità e continua a migliorare i termini del suo contratto in linea con la sua crescita”. Le condizioni del contratto hanno rispecchiato l’importanza del giocatore nella squadra, particolare che ha reso soddisfatti sia l’agente che lo stesso giocatore: “Per me e il mio socio Paolo Scotti, questo è anche un altro chiaro segnale di un rapporto solido e di fiducia con la dirigenza del club. Lo apprezziamo molto”.

La crescita stagionale

L’agente di Gineitis si è rivelato entusiasta dalla crescita che ha avuto il suo giocatore nel corso della stagione: “Gvidas è maturato dentro e fuori dal campo: ha giocato regolarmente in Serie A, si è adattato a diversi ruoli a centrocampo e ha dimostrato di poter gestire il ritmo e l’intensità del calcio di alto livello.” Le opportunità che gli ha dato Paolo Vanoli gli hanno permesso di trovare una certa regolarità in campo con una conseguente crescita di fiducia: “Inoltre, cosa molto importante, ha acquisito fiducia in se stesso, il che è fondamentale quando si compete a un livello così impegnativo, giorno dopo giorno”.

Pronto per la nuova stagione

Nonostante il cambio di allenatore, l’agente di Gineitis si è rivelato fiducioso sull’apporto che il lituano potrà garantire al Torino e al nuovo allenatore la prossima stagione: “Dopo aver parlato con la dirigenza del club, siamo ottimisti. Conosco Gvidas da quando aveva 15 anni e sono sicuro che abbia la forza e il carattere per dimostrare il suo valore a qualsiasi allenatore”. Successivamente Vinokurov ha negato la possibilità che il giocatore voglia andare in prestito per la prossima stagione, dal momento che il lituano è concentrato per fare bene con il Torino: ” Un prestito non è nei nostri piani, Gvidas è completamente concentrato sul Torino”. Per concludere l’agente di Gineitis ha voluto parlare dello stretto legame che il centrocampista ha con la città di Torino, dove ha iniziato la sua carriera tra i professionisti: “È il luogo in cui è diventato professionista, dove è cresciuto come persona e come giocatore. Sente un forte legame con la città e il club: è la sua casa calcistica”.