Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Dopo aver concluso la stagione con il Toronto, Lorenzo Insigne negli scorsi giorni è rientrato in Italia con la speranza di potersi riavvicinare alla Serie A. L’obbiettivo dell’ex giocatore del Napoli sarebbe quello di tornare a essere allenato da Maurizio Sarri che adesso si trova alla guida della panchina della Lazio. Tuttavia il blocco di mercato imposto alla squadra della capitale gli impedisce di poter effettuare operazioni di mercato. La società potrebbe poi valutare di ottenerlo per l’inizio del nuovo anno, tuttavia su Insigne rimane forte l’attenzione di altri Club di Serie A come Parma e Udinese e Fiorentina.

Il Milan in cerca di una punta

Con la probabile partenza di Lorenzo Colombo, il Milan al momento vanta una sola punta di ruolo, il messicano Gimenez, arrivato a gennaio dal Feyenoord. Proprio per questo, Allegri sta cercando di ottenere un altro riferimento offensivo che possa garantire una maggiore profondità della rosa per la prossima stagione. Uno dei nomi caldi del mercato e quello dell’attaccante della Juventus, Vlahovic che negli scorsi giorni è stato più volte accostato ai rossoneri. Tuttavia nelle ultime ore sono spuntati altri possibili candidati per l’attacco. Oltre al serbo, il Milan sta monitorando la situazione di altri due attaccanti esteri, Jackson del Chelsea e Boniface del Bayern Leverkusen, reduce da una buona stagione.

Nzola verso il rientro in Serie A

Con il termine del prestito al Lens, Nzola è tornato nuovamente a far parte della rosa della Fiorentina. Nonostante la permanenza di Kean a Firenze sia in dubbio, i toscani sembrano essere intenzionati a voler cedere il giocatore. Sull’ex Spezia ci sarebbero il Genoa e il Pisa, neo promosso in Serie A. Tuttavia i due Club sembrano essere intenzionati a ottenere il giocatore in prestito per la prossima stagione, e per questo motivo, la Fiorentina sta continuando a mantenere aperti i canali verso l’esterno in cerca della possibilità di cedere il giocatore a titolo definitivo.

Il Genoa ottiene un giovane svincolato

Dopo aver terminato la stagione con il Brescia, Cristian Galvano è arrivato da svincolato al Genoa. Oltre alla squadra ligure, Galvano aveva attirato su di sé l’attenzione di altri due Club di Serie A, l’Atalanta e la Roma. Il classe 2008 nel corso della scorsa stagione si era infatti distinto con una serie di ottime prestazioni, tanto da essersi guadagnato la convocazione nella nazionale Under 17.