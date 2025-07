Il Torino ha rallentato nella corsa a Jackson Tchatchoua: ora sul camerunense del Verona c’è anche il Nottingham Forest

Fine settimana di lavoro per il Torino: non solo per quanto riguarda i calciatori, rientrati al Filadelfia martedì e impegnati in campo ancora oggi, ma anche per la dirigenza. Su tutti, Vagnati è al lavoro per realizzare l’obiettivo di Cairo, vale a dire avere la rosa completa almeno al 90% per il ritiro. Qualcosa di impossibile, ma quantomeno il direttore tecnico punta a chiudere un paio di colpi nei prossimi giorni. Il focus massimo in questo momento è sulla trequarti, dove sono tanti i calciatori seguiti: Baroni chiede Ngonge e la società segue anche Oristanio e Volpato, ma nessuna trattativa è attualmente in fase avanzata. In stand-by invece i discorsi per la fascia destra, dove Tchatchoua rimane tra le priorità; sul camerunense del Verona, però, è forte anche l’interesse del Nottingham Forest.

Sirene inglesi per Tchatchoua

Come riportato da L’Arena, nella giornata di ieri gli inglesi del Nottingam Forest hanno chiesto informazioni al Verona, ritenendosi disponibili a mettere subito sul piatto la cifra richiesta di circa 10 milioni di euro. Il Torino, dunque, deve fare in fretta se vuole evitare il sorpasso. La speranza dei gialloblù è ovviamente che si scateni un’asta tra le due contendenti, cosa però difficilmente realizzabile: la potenza economica della squadra di Premier League non permette al Toro di gareggiare, motivo per cui in caso di offerta concreta da parte dei rossi di Nottingham i granata molto probabilmente dovrebbero tirarsi indietro.

Il punto sulla fascia

Come ben noto, con Pedersen in uscita, il Toro ha necessità di acquistare un titolare sulla fascia destra. Tchatchoua era e rimane il primo nome nella lista dei desideri di Baroni, ma Vagnati deve fare in fretta se vuole accontentare il tecnico. In caso di fumata nera, bisognerebbe trovare altri profili idonei per la corsia.