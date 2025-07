Dopo la negativa esperienza al Torino, Borna Sosa prova a riscattarsi in Premier League: il croato si è trasferito al Crystal Palace

Dopo la deludente esperienza italiana, Borna Sosa ha subito la possibilità di riscattarsi. Arrivato la scorsa estate dall’Ajax e presentato come un colpo di livello per la fascia sinistra, le aspettative sul croato da parte della piazza e della dirigenza erano altissime. Poi, però, il nulla. Vanoli ha provato sempre a dargli fiducia – eccezion fatta per il finale di stagione -, senza venir mai ripagato. A deludere infatti non sono stati solamente i numeri, che hanno parlato di 0 gol e 0 assist, ma anche le prestazioni. Questo ha fatto sì che il Toro non lo riscattasse al termine del campionato, e che il calciatore rientrasse alla base in Olanda. Da fuori rosa però, perché sin da subito il club gli ha chiesto di trovarsi una nuova sistemazione. E per sua fortuna, il croato non ci ha messo tanto: 11 giorni dopo il rientro all’Ajax, è già ufficiale il suo trasferimento al Crystal Palace.

Sosa in Premier League

Croazia, Germania, Olanda, Italia e adesso Inghilterra: la carriera da giramondo – o “gira Europa” di Borna Sosa prosegue. Dopo due avventure sfortunate consecutive, il classe ’98 spera che il Palace sia la tappa giusta per riprendere in mano la propria carriera. Il croato potrà contare su un allenatore capace di valorizzare giocatori, soprattutto in difficoltà, e da una squadra che, giocando anche l’Europa League, dovrà ruotare molto permettendogli di ottenere minuti importanti nelle gambe. A 27 anni Borna Sosa si trova in un punto cruciale della propria carriera: un terzo “fallimento” significherebbe doversi mettere ancora una volta in discussione; se l’esperienza inglese dovesse rivelarsi un successo, invece, avrebbe la possibilità di ripartire al meglio.