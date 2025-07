Il Torino continua la ricerca di calciatori offensivi che possano fare al caso di Baroni: i granata seguono sempre Volpato

Un’altra settimana ricca di notizie si appresta a terminare, ma il calciomercato non si ferma mai. Il Torino, dopo aver messo a segno i primi due colpi della propria estate (Anjorin e Ismajli), punta a sistemare il reparto offensivo fornendo a Baroni qualche trequartista, dopo aver perso Elmas, Karamoh e anche Salama – il quale non aveva però mai giocato. In questo senso Vagnati è al lavoro da diverse settimane su tante piste, considerando come un solo innesto non possa bastare in quella zona di campo. Oltre a Ngonge e Oristanio, i nomi maggiormente seguiti dalla dirigenza granata, al Toro continua a piacere Cristian Volpato del Sassuolo.

Le ultime su Volpato

Seguito anche durante il mercato di gennaio, Volpato è ormai da parecchio tempo sul taccuino di Vagnati. E si potrebbe dire che il rendimento dell’italo-australiano nella seconda parte dello scorso campionato non abbia aiutato, avendo portato il Sassuolo ad alzare di molto il suo prezzo. La richiesta dei neroverdi è infatti di circa 15 milioni di euro, mentre il Toro qualche settimana fa si era fermata a 10+bonus trovando però un muro da parte degli emiliani. Poi la trattativa si è arenata, con i granata che si sono concentrati su altri obiettivi e su altri reparti, ma Volpato non è mai sparito dai radar di Vagnati, che adesso può tornare all’assalto per lui.

L’ex Roma potrebbe lasciare concretamente l’Emilia Romagna, e l’unica squadra realmente interessata al momento è proprio il Toro. L’obiettivo di Vagnati, nel caso si decidesse di andare fino in fondo per lui, è allora quello di chiudere il prima possibile, evitando inserimenti da parte di alcuni club che potrebbero spingere il Sassuolo a far partire un’asta.