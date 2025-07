Calciomercato Torino / Non c’è l’accordo tra granata e russi sulla cifra mentre il difensore ascolterà la proposta del club prima di decidere

Dopo l’Al-Duhail ecco lo Spartak Mosca. Che Saul Coco non sia incedibile è piuttosto chiaro, tanto che il Torino avrebbe accettato di buon grado un trasferimento del calciatore in Qatar, potendo chiudere dopo dodici mesi un’operazione che avrebbe consentito ai granata una buona plusvalenza.

I 16 milioni offerti dal club di Doha avevano convinto subito Cairo e Vagnati ma l’offerta per il giocatore, mai formalizzata nero su bianco (il rilancio, perché la prima era stata rispedita al mittente) ha al momento fatto arenare tutto. In questa situazione si è inserito lo Spartak Mosca: trattativa confermata dal direttore tecnico ma che al momento non sembra andare nella direzione che i granata si sarebbero auspicati.

Torino-Spartak Mosca: i granata vogliono 15 milioni

A differenza dell’Al-Duhail, infatti, i russi avrebbero offerto al Torino “solo” 10 milioni di euro. Una cifra certamente più alta rispetto a quella sborsata dai granata per acquistare Coco un anno fa ma non ritenuta all’altezza. Il Torino vorrebbe almeno 15 milioni per concludere con lo Spartak.

Una trattativa che comunque resta aperta anche perché i russi, al di là delle riflessioni sulla differenza richiesta dal Torino, dovranno interfacciarsi col calciatore e col suo entourage.

Coco valuterà la proposta

Coco ascolterà ovviamente l’offerta dello Spartak Mosca avendo così modo di riflettere sulla proposta. Nel frattempo sarà ovviamente a disposizione di Baroni in questa prima fase di precampionato: la concorrenza c’è, perché il Torino ha scelto di ingaggiare Ismajli, ma il difensore si muoverà solo se davvero convinto della proposta tecnica ed economica, se anche i due club dovessero accordarsi.