L’attaccante paraguaiano è in uscita: piace a Nicola per la sua nuova Cremonese, ma anche il Verona entra in corsa

Il futuro di Antonio Sanabria potrebbe presto essere lontano da Torino. L’attaccante paraguaiano, dopo diverse stagioni in granata, è finito al centro di diverse voci di mercato: su di lui si stanno muovendo due club in particolare, il Verona e la Cremonese. Entrambe sono a caccia di rinforzi in attacco e hanno messo nel mirino proprio il numero 9 granata.

Il Verona resta vigile e si inserisce nella corsa, alla ricerca di un profilo esperto per rinforzare il proprio reparto offensivo. Sanabria, che conosce bene il campionato italiano, potrebbe rappresentare una scelta affidabile per entrambe le piazze. Dal canto suo, il Toro è pronto ad ascoltare offerte, soprattutto se congrue dal punto di vista economico.

Sanabria-Cremonese: c’è l’interesse di Nicola

La situazione, però, potrebbe sbloccarsi più facilmente con il club lombardo. La Cremonese, in particolare, sembra intenzionata a fare sul serio: con l’ufficialità dell’arrivo in panchina di Davide Nicola, vecchia conoscenza dell’ambiente granata, l’interesse per Sanabria si è fatto ancora più concreto. L’allenatore, infatti, è un grande estimatore dell’attaccante e lo considera un tassello ideale per il suo progetto tecnico.

Nicola, infatti, ha detto sì al club griogiorosso dopo una serie di confronti con la dirigenza, durante i quali avrebbe avanzato alcune richieste precise in chiave mercato. Tra le priorità individuate dal tecnico c’è proprio Antonio Sanabria, giocatore che conosce bene e che aveva voluto fortemente al Torino nel 2021. Il paraguaiano rappresenta una pedina gradita per costruire l’attacco della neopromossa.

Verso l’addio del paraguaiano

Dopo l’arrivo di Anjorin e la possibilità di nuovi innesti nel reparto offensivo, la società granata sembra aperta alla cessione del suo attaccante, a patto che vengano soddisfatte le richieste del club. Le prossime settimane saranno decisive per capire se si concretizzerà una vera e propria trattativa. Sanabria, intanto, riflette sul proprio futuro e attende sviluppi: la Serie A resta lo scenario più probabile, ma probabilmente con una maglia diversa da quella granata.