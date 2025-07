Ecco quali sono le principali trattative di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

Il Palmeiras è una delle squadre del Mondiale per Club a essersi qualificata per gli ottavi di finale del torneo, tuttavia la sconfitta contro il Chelsea ha impedito alla squadra brasiliana di accedere alle semifinali. Richard Rios è uno dei giocatori che grazie a una serie di ottime prestazioni ha permesso al Palmeiras di qualificarsi alla competizione e di raggiungere le fasi a eliminazione diretta. Il suo assist è stato determinante negli ottavi di finali contro il Botafogo, visto che ha permesso alla sua squadra di passare in vantaggio al 100′. Questa serie di ottime prestazioni non sono passate inosservate, e proprio per questo diversi Club importanti come Inter e Roma sembrano essere interessati al giocatore. Il colombiano è tra i principali obiettivi di mercato di Gasperini, tuttavia l’elevato cartellino di 30 milioni potrebbe rallentare la trattativa.

Milan vicino a un rinforzo per la mediana

Dopo la firma di Ricci, il Milan sembra essere vicino a ufficializzare l’arrivo di un altro giovane centrocampista, lo svizzero Jashari di proprietà del Brugge. A seguito di numerosi contatti tra le due società, il Milan sembra aver trovato l’accordo con il Club belga per poter ingaggiare il centrocampista classe 2002. La trattativa si aggirerebbe intorno ai 35 milioni di euro, più 5 di bonus, inoltre la volontà del giocatore di approdare nel campionato italiano potrebbe dare una concreta possibilità al Milan di ottenere Jashari per la prossima stagione.

Gli obiettivi del Cagliari per la prossima stagione

Dopo aver ufficializzato l’arrivo di Pisacane sulla panchina del Cagliari, la dirigenza del Club sardo è ora intenzionata a muoversi sul mercato per permettere al neo tecnico di avere una squadra competitiva per la prossima stagione. Lo svincolato Borrelli è uno dei principali obiettivi di mercato per rinforzare il reparto offensivo della squadra. Dopo aver trascorso l’ultima stagione al Brescia, l’attaccante italiano è ora libero sul mercato, e il Cagliari sembra aver già proposto al giocatore un contratto quadriennale che lo legherebbe alla squadra sarda. Giorgi Kvernadze è un altro attaccante che ha destato l’interesse del Cagliari. Il giocatore è attualmente di proprietà del Frosinone, tuttavia il Club sardo sembra essere intenzionato a proseguire la trattativa, anche se dovrà fronteggiare la concorrenza dell’Hellas Verona.

Sommer verso la Turchia

La permanenza di Sommer e Calhanoglu all’Inter per la prossima stagione è ormai sempre più in dubbio, il Galatasaray sembra aver mostrato un forte interesse su entrambi i giocatori, e nei prossimi giorni continueranno le trattative. Il portiere svizzero ha condotto una serie di ottime stagioni all’Inter, e al momento sembra essere interessato ad accogliere le proposte dei Club esteri per la prossima stagione. Su tutti, il Galatasaray dopo aver salutato Muslera è ora in cerca di un giocatore per difendere la propria porta, e Sommer sembra essere uno dei principali candidati, tuttavia il Club dovrà far fronte all’elevato ingaggio richiesto dal giocatore.