Dopo essere arrivato nel 2022, il centrocampista congolese con la fine della stagione ha concluso la sua esperienza in granata

Dopo il trasferimento dal Catanzaro per circa 700 mila euro, nel 2022 Bayeye è diventato un giocatore del Torino a titolo definitivo: a tre anni di distanza la sua esperienza (poco fortunata) con i granata è finita. II centrocampista classe 2000 ha faticato in modo significativo a trovare continuità in campo: lo dicono i numeri e le presenze collezionate con la maglia del Torino.

L’assist in Coppa Italia per Adopo

Nelle ultime stagioni, Bayeye con il Torino ha trovato appena 4 presenze, di cui 2 in Serie A e 2 in Coppa Italia, in una delle quali è riuscito a mettere a referto un assist vincente per Adopo, che ha portato i granata in vantaggio contro il Milan. Il giocatore congolese dopo la prima annata al Torino è stato mandato in prestito all’Ascoli per la stagione 2023/2024, e ora dopo aver concluso il campionato serbo presso il Radnicki Nis, è andato in contro al termine del suo contratto con il Torino.