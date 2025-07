Antonio Sanabria è pronto a lasciare il Torino. L’attaccante paraguayano ha preparato le valigie e attende la chiamata dalla Cremonese

Prossima destinazione: Cremonese. Antonio Sanabria potrebbe rilanciarsi in Serie A con la maglia grigiorossa. Dopo una stagione fallimentare a Torino, l’attaccante paraguayano segue con attenzione il corteggiamento di altri club.

Nonostante non ci siano ancora stati contatti tra le società, un nome caldo per l’attacco della Cremonese è quello di Sanabria. I tempi potrebbero accelerare dalla giornata di oggi, 2 luglio. La formazione neopromossa ha ufficializzato l’arrivo in panchina di Davide Nicola, fan della punta sudamericana.

La chiamata di Nicola

Davide Nicola riparte da Cremona. Dopo la salvezza ottenuta con il Cagliari nella scorsa stagione, l’ex allenatore del Toro è chiamato a raggiungere lo stesso obiettivo con la Cremonese. Il club grigiorosso dovrà sfruttare il mercato per rinforzare la rosa, vista l’agguerrita battaglia che ogni anno caratterizza la lotta per la permanenza in Serie A.

Nicola ha accettato la panchina della Cremonese dopo diversi incontri con la proprietà. Si suppone che l’allenatore abbia chiesto garanzie sul mercato al club lombardo. Tra queste, c’è l’acquisto di Antonio Sanabria, arrivato al Torino nel 2021 su richiesta proprio di Nicola.

La discesa di Sanabria

Nei 4 anni al Torino, Sanabria ha vissuto una parabola discendente. I primi anni in granata sono stati positivi. Successivamente, però, il rendimento del giocatore è calato e l’affetto dei tifosi è sfumato. Due elementi che hanno condotto a un unico scenario: la spaccatura.

Nella scorsa stagione, Sanabria ha deluso quando è sceso in campo e anche per questo motivo Vanoli non si è affidato spesso al paraguayano. L’estate, dunque, sarà decisiva per il futuro della punta sudamericana. Molto probabilmente, il prossimo 14 luglio Sanabria partirà con i compagni in direzione Prato allo Stelvio, dove il Toro si radunerà per il ritiro. L’aria fresca di montagna potrebbe rinvigorire il giocatore, le cui valigie sono però già pronte.