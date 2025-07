Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha confermato che Tino Anjorin sarà un nuovo giocatore del Torino: ecco le parole

Tino Anjorin è pronto a diventare un nuovo giocatore del Torino. La conferma è arrivata anche dalle parole del presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi. Il patrona azzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lady Radio, confermando l’imminente trasferimento dell’inglese in granata.

Il Torino e l’Empoli hanno trovato l’accordo per l’acquisto del giocatore sulla base di 4 milioni più il cartellino di Pietro Pellegri. Anjorin svolgerà le visite mediche il prossimo venerdì 4 luglio.

Le parole di Corsi

Il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi è stato chiaro su Tino Anjorin: “È un giocatore che se fa 30-35 partite è del livello di Ederson dell’Atalanta, è ben superiore al livello dell’Empoli. Tutti volevano che lo cedessimo, tenerlo poi scontento in Serie B….Mi sono fatto del male già un po’ di volte. Andrà al Torino“.

Queste le parole del patron azzurro, che ha quindi confermato il trasferimento di Anjorin alla corte di Marco Baroni.

I numeri di Anjorin all’Empoli

Nonostante la retrocessione in Serie B, Tino Anjorin è stato protagonista di una buona stagione con la maglia dell’Empoli. Il centrocampista inglese ha concluso il campionato con 22 presenze, 2 gol e 3 assist con gli azzurri.

Anjorin è stata una delle stelle dell’Empoli, motivo per il quale sul giocatore c’era l’interesse di diversi club. Il Torino, alla fine, l’ha spuntata e l’arrivo di Tino al Filadelfia è un’ottima notizia per il gioco di Baroni. L’allenatore chiede spinta dei centrocampisti nella metà campo avversaria, una caratteristica naturale per l’ex giocatore del Chelsea.