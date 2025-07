Il Torino guarda in Cile per rinforzare l’attacco. I granata seguono con interesse Lucas Cepeda del Colo Colo

Nuovo nome in casa Torino. I granata sono interessati a Lucas Cepeda del Colo Colo. Attaccante classe 2002, il cileno ha recentemente rifiutato un’offerta del River Plate perché vuole giocare in Italia. Sulla punta sudamericana non c’è solo il Toro.

Anche il Bologna ha mostrato interesse per Cepeda. I rossoblù hanno il vantaggio di giocare la prossima Europa League, un obiettivo che il Torino vuole raggiungere nella prossima stagione per tornare a lottare contro la concorrenza anche sul mercato.

Cepeda e non solo

Il Torino sonda diversi nomi per l’attacco. Il profilo di Lucas Cepeda è solo l’ultimo, in ordine cronologico, iscritto nella lista dei desideri del direttore tecnico Davide Vagnati. L’uomo mercato granata ha recentemente dichiarato che il club si muoverà per regalare a Baroni gli uomini giusti per il suo gioco.

Il Toro ha bisogno di una punta. I granata avrebbero dovuto acquistare un attaccante solido già nello scorso mercato invernale. Con l’infortunio di Zapata e le scialbe prestazioni di Sanabria, Ché Adams si è ritrovato a dover trainare il reparto offensivo di Vanoli. Il Torino sa che è errare è umano ma perseverare è diabolico e, per questo motivo, sonda tra i tanti il profilo di Cepeda.

Le uscite

Al Torino, l’estate coincide con uno stravolgimento della squadra. Dopo la scorsa deludente stagione, tanti giocatori hanno le valigie in mano o hanno già salutato il club. In attacco, le certezze sono Duvan Zapata, Ché Adams e Alieu Njie.

Pietro Pellegri e Demba Seck hanno già salutato il Toro. Il primo è stato inserito nel pacchetto che porterà in granata Tino Anjorin dall’Empoli, il secondo ha firmato per il Partizan Belgrado, in Serbia. L’incognita è Antonio Sanabria. Il paraguayano ha chiuso la valigia e attende una chiamata da qualche club. Negli scorsi giorni, Pisa e Cremonese sembravano essere i club disposti a dare maggiore centralità all’ex Genoa, obbligato a riscattarsi dopo un’annata negativa.