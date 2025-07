Vagnati ha tracciato il mercato del Torino, priorità agli attaccanti esterni: “Cerchiamo giocatori funzionali al gioco di Baroni”

Non solo difesa. Il Torino è al lavoro per rinforzare in toto la squadra. Dopo una stagione deludente, i granata vogliono tornare ad ambire a un piazzamento europeo. Per questo motivo, la dirigenza valuta rinforzi in ogni zona del campo.

Nelle ultime settimane il focus di Davide Vagnati è stato dal centrocampo in giù. Con il quasi addio di Milinkovic-Savic e Coco e la partenza certa di Ricci, il direttore tecnico avrebbe un tesoretto importante da investire sul mercato. Per questo motivo, il club è al lavoro per rinforzare anche le corsie esterne su esplicita richiesta di Marco Baroni.

Vagnati: “Sceglieremo i giocatori funzionali per Baroni”

Nella breve intervista a Rai 2, Davide Vagnati ha fatto il punto sul mercato del Torino: “Vogliamo mettere a disposizione di Baroni i giocatori con le caratteristiche giuste in base a quelle che sono le sue indicazioni, ma abbiamo le idee chiare. Stiamo cercando degli attaccanti esterni, dove abbiamo perso qualcuno. Aggiungeremo i calciatori giusti, ma senza fretta. Sceglieremo quelli più funzionali al gioco del mister“.

Dunque, il Toro guarda anche alle posizioni avanzate. Tra queste ci sono gli esterni d’attacco, fondamentali nel 4-2-3-1 di Baroni. L’allenatore chiede giocatori di gamba e dalla grande falcata sulle fasce e, attualmente, il club non dispone di profili che soddisfino a pieno le richieste di Baroni.

Ngonge in pole, c’è Sottil

Il nome più caldo del mercato del Torino è sempre quello di Cyril Ngonge. L’attaccante del Napoli piace al Toro e soprattutto a Baroni, che ha già allenato il belga all’Hellas Verona. Ngonge sembrava potesse rientrare nel trasferimento di Vanja Milinkovic-Savic al Napoli ma, negli ultimi giorni, la trattativa ha iniziato a svilupparsi in maniera indipendente: i contatti tra Vagnati e il Napoli sono frequenti e l’obiettivo del dt è quello di portare il calciatore in granata per l’inizio del ritiro.

Ngonge non è, però, l’unico nome per il Torino: è seguito con grande interesse anche Riccardo Sottil della Fiorentina, reduce dal prestito al Milan. Sottil, che da bambino ha giocato nella scuola calcio del Torino, potrebbe agire sulla fascia sinistra, mentre Ngonge agirebbe a destra.