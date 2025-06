Il giocatore del Napoli è uno dei nomi sulla lista di Vagnati che potrebbe rientrare nel progetto del neo tecnico Baroni

Chiuso il discorso allenatore, ora il Torino guarda ad un mercato che possa essere in linea con quelle che sono le idee dell’allenatore. A tal proposito Ngonge è più di un’idea per i granata: il belga a Torino incontrerebbe il suo vecchio allenatore dei tempi del Verona con cui ha disputato un’ottima stagione nel 2023/2024, realizzando ben 6 gol in 19 partite. L’attaccante attualmente fa parte della rosa del Napoli, ma con appena 18 presenze in campionato potrebbe valutare l’idea di tornare dal suo vecchio allenatore per cercare più minutaggio.

Un giocatore duttile

Il gioco di Baroni sulla carta si presenta abbastanza affine a quello di Vanoli, entrambi gli allenatori prediligono il modulo del 4-2-3-1 in modo da poter dare valore all’apporto offensivo degli esterni di difesa e di centrocampo. In questo assetto Ngonge si presenta come un giocatore duttile, in grado di giocare da punta, ma anche di giocare come esterno di attacco come ha più volte fatto nel corso della sua carriera. Il giocatore belga potrebbe rappresentare una valida alternativa per ricoprire il ruolo di Lazaro, che ha più volte detto Vanoli è il vero jolly della squadra. Il suo arrivo potrebbe dare notevole fiducia al Torino, che nei momenti in cui si è trovato senza un esterno di qualità ha subito molto il gioco avversario, rendendo difficile la possibilità di conquistare punti.

Le possibili condizioni del suo arrivo

Ngonge è un attaccante classe 2000 con un discreto valore sul mercato, e ottenerlo a titolo definitivo potrebbe essere fuori dalla portata delle casse del Torino dal momento che il Napoli l’ha ingaggiato la scorsa stagione per circa 18 milioni di euro. Una valida alternativa potrebbe essere ottenere il giocatore in prestito, dando così la possibilità al Napoli di far crescere il suo giocatore e al Torino l’opportunità di poter contare sulle abilità di un atleta di alto livello per poter incrementare il tasso tecnico della squadra.