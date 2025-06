La squadra granata va in cerca di validi giocatori per ricoprire la fascia sinistra di difesa, punto debole della scorsa stagione

Per il nuovo “progetto” calcistico di Baroni, il Torino avrà bisogno di rinforzare la propria squadra per sopperire a tutte le mancanze della rosa che si sono rivelate importanti nel corso della scorsa stagione. Prima dell’arrivo di Biraghi la corsia sinistra della difesa del Torino è stato uno dei punti deboli della squadra granata. Fino alla sessione di mercato invernale l’esterno Sosa è stato tra i principali riferimenti difensivi, nonostante nel corso della stagione non abbia convinto Vanoli, come dimostra il fatto che da quando è arrivato Biraghi abbia faticato a ritrovare minuti in campo. Per garantire una maggiore copertura e profondità in quel ruolo il Torino sta seguendo la situazione di mercato di due giovani giocatori che hanno destato l’interesse della società, l’inglese Archie Brown del Gent e l’argentino Roman Vega dell’Argentinos Juniors.

La stagione di Vega

Fin dall’inizio dell’anno Vega aveva destato l’interesse di diverse squadre italiane come il Bologna, tuttavia recentemente il Torino sembra interessato a inserirsi nella corsa per poter siglare il giovane esterno argentino. Nell’arco della stagione Vega ha collezionato ben 12 presenze in cui è riuscito a mettere a referto 1 gol e 1 assist, che hanno contribuito a dimostrare il potenziale apporto che il giocatore potrebbe dare in fase offensiva. L’Argentinos Juniors pare essere disponibile a cedere il giocatore in caso di un offerta allettante che superi i 6 milioni di euro.

I numeri di Brown

Negli ultimi giorni Vagnati sembra essersi informato sulla situazione dell’esterno di difesa inglese Archie Brown, di proprietà del Gent. Come Vega il giovane difensore inglese nel corso della stagione ha mostrato discrete capacità realizzative, avendo trovato ben 3 gol e 6 assist in 46 presenze con il blub belga. Con questi numeri l’esterno 2002 non è passato inosservato, tanto da meritarsi l’attenzione di diversi club che tenteranno di averlo nella propria rosa per la prossima stagione.