Calciomercato Torino / I sardi convinti a riscattare il portiere dal Napoli ma la permanenza in rossoblù non è certa

La Serie A 2025/2026 è già lì pronta a partire con il calendario che è stato definito. Tutte le squadre si muoveranno alla ricerca dell’affare giusto. In casa Torino non ci aspetta molto dopo gli ultimi eventi e la politica sarà presumibilmente la stessa: prima si vende e poi si compra. Vanja Milinkovic-Savic, protagonista di una stagione record, è in uscita e interessa a molti club. L’indiziato principale per sostituirlo è Elia Caprile. Classe 2001, ha giocato al Cagliari quest’anno ma è di proprietà del Napoli. Ma con chi dovrà trattare il Torino?

Si tratterà con gli isolani

Caprile aveva iniziato la stagione al Napoli ma senza trovare spazio. Nella stagione 2023/2024 aveva giocato in prestito all’Empoli ed era già di proprietà del Napoli. Poi ha fatto ritorno ma il titolare era ed è ancora Simone Scuffet. A gennaio, il Cagliari ha mandato Scuffet al Napoli e ha preso in prestito Caprile. Il portiere si è messo in mostra e adesso l’intenzione degli isolani è quella di riscattarlo a 8 milioni di euro. Quindi il Torino dovrà trattare con il Cagliari e non con il Napoli. Ovviamente per una cifra superiore a quella con cui i sardi lo riscatteranno visto che l’intenzione è quella al momento.

La sua stagione

Dopo 6 mesi senza giocare al Napoli, al Cagliari Caprile ha ritrovato la sua forma migliore. Ha contribuito in modo significativo alla salvezza del Cagliari di Nicola. Tante buone prestazioni ma soprattutto tante belle parate. 22 gare giocate e 23 gol subiti. 8 clean sheet. Nato a Verona e di piede destro, si tratta di un ottimo portiere. Ma non sarà facile portarlo al Toro. Innanzitutto perché il Cagliari lo comprerà dal Napoli e vorrà puntare su di lui. Poi c’è la concorrenza che non mancherà.