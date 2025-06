Il Torino affronterà un calendario complicato. Nelle prime 4 giornate i granata sfideranno Inter, Fiorentina, Roma e Atalanta

Il Torino si prepara a un’altra stagione di Serie A. I granata sono reduci dal cambio in panchina, con Marco Baroni che ha preso il posto dell’esonerato Vanoli. L’ex allenatore della Lazio è chiamato a rimboccarsi le maniche e lavorare per cambiare le sorti della squadra granata.

Dopo il deludente undicesimo posto della stagione 2024/2025, al Filadelfia è d’obbligo invertire la rotta. L’obiettivo del Torino deve essere la qualificazione alle coppe europee e tanto passerà dal calciomercato estivo. La Serie A 2025/2026 del Toro non inizierà in maniera semplice. I granata, infatti, affronteranno 4 top club nelle prime 4 giornate.

Un inizio nerazzurro

Pronti, via e sarà subito Inter-Torino. Il 24 agosto, i granata giocheranno la loro prima partita di campionato a San Siro contro la formazione nerazzurra. Successivamente, la formazione di Baroni farà la sua prima comparsa davanti al proprio pubblico, nel match del 31 agosto contro la Fiorentina.

Due settimane dopo, il Toro volerà a Roma per affrontare i giallorossi di Gasperini. Nella quarta giornata di Serie A fissata per il 21 settembre Zapata e compagni ritroveranno i colori nerazzurri, questa volta, però, la squadra avversaria sarà l’Atalanta dell’ex Juric. Un inizio non semplice per il Torino, che nelle prime 4 giornate affronterà 4 delle 7 squadre qualificatesi alle coppe europee nella precedente Serie A.

Ottobre e marzo i mesi difficili

A ottobre 2025 e marzo 2026 il Torino sarà chiamato al massimo impegno per portare a casa punti preziosi in ottica Europa. Nel terzultimo mese dell’anno, i granata affronteranno in ordine Lazio (5 ottobre), Napoli (19), Genoa (26) e Bologna (29).

A marzo il Toro sfiderà nuovamente il Napoli. Oltre agli azzurri di Antonio Conte, i granata si giocheranno le proprie chance contro la Lazio (1 marzo), il Parma (15) e il Milan (22). Due mesi complicati, 6 sfide difficili che, però, mostreranno il reale valore della squadra di Baroni. Nell’ultima giornata di campionato ci sarà il derby casalingo contro la Juventus, una sfida che, comunque vada la stagione, è da vincere. Visto il recente campionato le speranze sono ai minimi storici o quasi. Il cambio in panchina e un mercato di qualità potrebbero risollevare il morale del popolo granata.