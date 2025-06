Ecco il calendario completo del Torino nella Serie A 2025/2026: si parte il 24 agosto, l’ultima giornata il 24 maggio

Nasce oggi, al Teatro Regio di Parma, la Serie A 2025/2026 con il sorteggio del calendario. La prima giornata sarà domenica 24 agosto (ovviamente con gli anticipi al sabato che verranno stabilito in seguito), l’ultima il 24 maggio. Sono previsti quattro soste per la nazionale (il 7 settembre, il 12 ottobre, il 16 novembre, il 29 marzo) e due soli turni infrasettimanali: il primo 29 ottobre, il secondo il 6 gennaio. Non ci sarà la pausa natalizia. Qui di seguito tutte le partite del Torino.

Dove vedere il sorteggio del calendario Serie A in tv e streaming

Il sorteggio del calendario di Serie A 2025/2026 può essere visto in diretta streaming su Dazn, ma solo dagli abbonati. In TV è invece trasmesso su Sky. Ma il sorteggio del calendario di Serie A 2025/2026 può essere visto anche in streaming gratis sul sito della Lega Serie A o sul canale YouTube della Lega Serie A. Il sorteggio è alle ore 18.30.

Il calendario del Torino nella Serie A 2025/2026

1^ giornata – 24 agosto 2025

Inter-Torino

2^ giornata – 31 agosto 2025

Torino-Fiorentina

3^ giornata – 14 settembre 2025

Roma-Torino

4^ giornata – 21 settembre 2025

Torino-Atalanta

5^ giornata – 28 settembre 2025

Parma-Torino

6^ giornata – 5 ottobre 2025

Lazio-Torino

7^ giornata – 19 ottobre 2025

Torino-Napoli

8^ giornata – 26 ottobre 2025

Torino-Genoa

9^ giornata – 29 ottobre 2025

Bologna-Torino

10^ giornata – 2 novembre 2025

Torino-Pisa

11^ giornata – 9 novembre 2025

Juventus-Torino

12^ giornata – 23 novembre 2025

Torino-Como

13^ giornata – 30 novembre 2025

Lecce-Torino

14^ giornata – 7 dicembre 2025

Torino-Milan

15^ giornata – 14 dicembre 2025

Torino-Cremonese

16^ giornata – 21 dicembre 2025

Sassuolo-Torino

17^ giornata – 28 dicembre 2025

Torino-Cagliari

18^ giornata – 3 gennaio 2026

Verona-Torino

19^ giornata – 6 gennaio 2026

Torino-Udinese

20^ giornata – 11 gennaio 2026

Atalanta-Torino

21^ giornata – 18 gennaio 2026

Torino-Roma

22^ giornata – 25 gennaio 2026

Como-Torino

23^ giornata – 1 febbraio 2026

Torino-Lecce

24^ giornata – 8 febbraio 2026

Fiorentina-Torino

25^ giornata – 15 febbraio 2026

Torino-Bologna

26^ giornata – 22 febbraio 2026

Genoa-Torino

27^ giornata – 1 marzo 2026

Torino-Lazio

28^ giornata – 8 marzo 2026

Napoli-Torino



29^ giornata – 15 marzo 2026

Torino-Parma

30^ giornata – 22 marzo 2026

Milan-Torino

31^ giornata – 5 aprile 2026

Pisa-Torino



32^ giornata – 12 aprile 2026

Torino-Verona

33^ giornata – 19 aprile 2026

Cremonese-Torino

34^ giornata – 26 aprile 2026

Torino-Inter

35^ giornata – 3 maggio 2026

Udinese-Torino

36^ giornata – 10 maggio 2026

Torino-Sassuolo

37^ giornata – 17 maggio 2026

Cagliari-Torino

38^ giornata – 24 maggio 2026

Torino-Juve