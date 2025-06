Dopo l’addio di Ranieri, l’ex allenatore dell’Atalanta guiderà la squadra della capitale per la prossima stagione

Dopo i contatti e gli incontri degli ultimi giorni, in data odierna la Roma ha ufficializzato l’arrivo di Gasperini per la prossima stagione. Dopo i 9 anni all’Atalanta, il nuovo tecnico inizierà la sua nuova avventura da allenatore sulla panchina dei giallorossi. Gasperini ha oggi firmato un contratto triennale fino al 2028 di 5 milioni di euro più bonus, in caso di una prossima qualificazione in Champions League.

Il comunicato della società

Dopo giorni di incertezza la Roma ha pubblicato sui propri canali ufficiali il comunicato dell’arrivo di Gasperini: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori.

La Proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico.

Benvenuto, Mister!

Forza Roma!”