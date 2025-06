Dopo l’addio di Gasperini la squadra lombarda verrà guidata dal vecchio tecnico del Torino per la prossima stagione

Ivan Juric è vicino a diventare il nuovo allenatore dell’Atalanta. Dopo le ultime esperienze deludenti a Roma e a Southampton, l’ex allenatore del Torino è stato individuato per essere il successore di Gasperini. In quest’ultime ore sembra che Juric sia il favorito rispetto a Thiago Motta e Palladino per guidare la panchina dell’Atalanta la prossima stagione.