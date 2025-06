Calciomercato Torino / Marco Baroni è diventato il nuovo allenatore del Torino e adesso la trequarti è da rifondare

Fuori Paolo Vanoli, dentro Marco Baroni. Vanoli era arrivato al Torino con la sua idea di 3-5-2, ma poi per evitare il peggio ha preferito adottare il 4-2-3-1 e si è dimostrato molto flessibile. La scelta di Baroni non lascia spazio a molti dubbi e l’idea è quella di passare al 4-2-3-1 in maniera definitiva. Dal calciomercato servirà molto perché la squadra è da sistemare. Soprattutto la trequarti, che è da rifondare. L’unica certezza è Vlasic, che rimarrà al Torino e può essere il titolare al centro. A sinistra invece Elmas non è stato riscattato nonostante abbia dimostrato molto e fatto bene. Karamoh è in scadenza e saluterà a 0. A destra Lazaro è stato adattato ma non è un mancino e poi Gineitis o Perciun avevano tappato il buco.

Come giocava la sua Lazio

Nella Lazio Baroni aveva scelta e giocatori di qualità. Al centro nella trequarti il titolare non era un trequartista puro ma una seconda punta come Dia. Poi c’era Pedro pronto a subentrare. Questo fa capire che oltre a Vlasic, quel ruolo potrebbe essere adatto anche a Sanabria, se rimane al Toro. Sulla sinistra i due giocatori erano Zaccagni e Noslin. Entrambi rapidi e di piede destro, abili sottoporta. A destra invece c’erano due mancini: Isaksen e Tchaouna. In grado di rientrare con il piede preferito per calciare e puntare l’uomo.

Serve del buon mercato

Sulla sinistra i destri, sulla destra i mancini. Questo non vuol dire che il Toro dovrà prendere giocatori con caratteristiche identiche a quelle che Baroni aveva alla Lazio a sua disposizione. Ma serve un buon mercato. La priorità è un mancino offensivo. E poi senza Elmas e Karamoh serve anche un titolare a destra. Uno alla Brekalo, alla Radonjic ecco. Le tempistiche saranno fondamentali visto che con Vanoli il ciclo non è partito ma si è interrotto dopo solo 1 anno. Cairo ha dichiarato: “Prima del ritiro dobbiamo fare le scelte giuste sulla squadra”.