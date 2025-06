Ecco quali sono le principali operazioni di mercato delle squadre di Serie A in vista della prossima stagione

L’ultima edizione del campionato di Serie A sebbene non sia stata indimenticabile per il Torino, ha fornito numerosi scontri decisivi che si sono poi risolti all’ultima giornata. Con l’arrivo del mercato, diverse squadre faranno il possibile per migliorare la propria rosa per tentare di consolidare i traguardi raggiunti la scorsa stagione e per cercare di diventare più competitivi. Uno dei nomi più caldi delle ultime trattative è quello di Gudmundsson, il giocatore in prestito alla Fiorentina che sta tentando di acquistarlo a titolo definitivo dal Genoa per la prossima stagione. Mentre i viola non vogliono superare i 14 milioni di euro, la squadra ligure non è disposta a scendere sotto i 17 milioni, dal momento che potrebbe ricevere un’altra possibile offerta dell’Inter che si avvicinerebbe ai 20 milioni di euro.

La situazione di Lazio Napoli e Juventus

In casa Lazio sono due i giocatori sotto tiro da altre squadre europee, il Como pare interessato a Vecino, che senza un’ufficiale proposta di rinnovo da parte della squadra della capitale potrebbe cedere alla corte della squadra lombarda. Lo spagnolo Gila invece, dall’arrivo di Sarri sembra che abbia meno intenzioni a lasciare il club biancoceleste nel corso del mercato, nonostante su di lui siano forti le attenzioni di diverse squadre estere come Chelsea, PSG, Tottenham e Real Madrid.

Nelle ultime ore invece il Napoli ha comunicato la cessione di Natan, che dopo aver trascorso la stagione in prestito al Real Betis è stato ufficialmente riscattato dalla squadra spagnola. In casa Juventus invece ci sono ancora molti dubbi che la squadra bianco nera voglia avvalersi della possibilità di continuare il prestito di Conceicao e Renato Veiga per la prossima competizione del mondiale per club, nonostante ieri i due giocatori abbiamo vinto la Nations League con il Portogallo.

Ultime proposte per il Milan

Il Milan invece, dopo aver quasi ceduto a titolo definitivo Reijnders al Manchester City, si sta preparando a trattare per la cessione di uno dei talenti più esuberanti della propria rosa. Il Bayern Monaco è infatti interessato ad acquistare Leao per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, con Coman e Kim Min-jae che potrebbero far parte della trattativa.

Dopo la recente sconfitta dell’Italia in nazionale, diversi osservatori del Bologna si sono recati in Norvegia per seguire più da vicino le prestazioni di diversi giocatori convocati dal commissario tecnico Solbakken. Il nome più allettante è quello del terzino sinistro Wolfe di proprietà dell’ AZ Alkmaar, giovane dotato di tecnica e velocità che potrebbe rinforzare notevolmente la rosa in vista della prossima stagione.