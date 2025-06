Urbano Cairo ha dichiarato che le scelte giuste vanno fatte prima del ritiro. Ecco gli step da risolvere e da seguire

Marco Baroni ha preso il posto di Paolo Vanoli sulla panchina del Torino. Adesso Cairo e Vagnati pensano al Torino da costruire per il nuovo tecnico. Il presidente ha dichiarato: “Prima del ritiro dobbiamo fare le scelte giuste sulla squadra”. Per arrivare pronti al ritiro, ci sono degli step da risolvere e da seguire. Quali? Eccoli qui sotto, in ordine di priorità. Anche difesa e esterni hanno bisogno di una sistemata, ma prima ci sono queste 4 priorità.

La questione portiere

Per prima cosa, bisogna capire chi difenderà i pali del Toro l’anno prossimo. Vanja Milinkovic-Savic dopo una stagione da record rimane in uscita. Su di lui ci sono molte squadre e potrebbe salutare presto. In caso di cessione, il sostituto potrebbe essere Elia Caprile, che sta per essere riscattato dal Cagliari. Così il Torino si troverebbe a trattare con gli isolani e non con il Napoli. Questa è la prima questione da risolvere.

Le due cessioni

Poi si passa alle cessioni. Cairo ha già dichiarato che ce ne saranno almeno 2/3. E questa non è una novità. I due più probabili a lasciare la Mole sono Milinkovic-Savic come detto sopra e Samuele Ricci. In caso dovesse partire anche Ricci, allora servirebbe subito trovare un regista che lo sostituisca. Al momento nessuno in rosa ha le sue caratteristiche.

La trequarti

Questione trequarti: ci sono pochi giocatori. Al momento nel 4-2-3-1 di Baroni al centro possono giocare Vlasic o Sanabria. Il problema sono gli esterni. A sinistra Elmas non è stato riscattato (potrebbe poi essere trattato, ma il prezzo si è alzato e la situazione è in salita) e Karamoh saluterà presto. Serve un titolare in grado di rientrare sul destro. Stessa cosa a sinistra. Serve un mancino è il titolare non può essere uno tra Lazaro, Gineitis o Perciun. Ci sono operazioni da fare, soprattutto in entrata.

La punta

Infine la punta. Torino che non può commettere lo stesso errore dello scorso anno. Adams al momento è il titolare ma è l’unico su cui fare affidamento e da solo ha faticato là davanti. Zapata è sulla via del recupero, ma non si sa quando sarà pronto e non avrà i 90 minuti. Serve almeno un attaccante puro, se non 2. Anche qui c’è lavoro da fare.