Calciomercato Torino / Il terzino del Verona è un obiettivo di Vagnati, che aveva già provato a prenderlo due anni fa

Il Torino a poche settimane dal termine del campionato sembra aver già individuato i prossimi obiettivi di mercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Oltre ai profili di Brown e Vega (entrambi esterni sinistri), Vagnati è interessato a seguire da vicino la situazione di mercato di un altro giocatore che potrebbe ricoprire il ruolo di esterno di difesa, ma stavolta a destra. Jackson Tchatchoua è un altro dei possibili candidati individuati per occupare la fascia destra del campo, avendo mostrato ottimi spunti difensivi e offensivi nel corso della scorsa stagione trascorsa al Verona.

La stagione a Verona

Il giocatore camerunese è tornato a essere uno degli obbiettivi del direttore sportivo del Torino che aveva seguito le prestazioni del calciatore già in passato, nel periodo in cui il difensore giocava in Belgio per il Charleroi.

Dopo essere arrivato in Serie A nel 2023 in prestito, Tchatchoua ha impiegato poco tempo per adattarsi al nuovo campionato e per guadagnare il posto da titolare sulla fascia del Verona. Dopo una prima stagione in cui ha aiutato molto la squadra nel reparto difensivo, in questa sua seconda annata presso la squadra veneta, il giocatore classe 2001 ha dimostrato anche una certa pericolosità sotto porta, avendo trovato per ben 2 volte la rete insieme a 3 assist collezionati. Numeri offensivi che farebbero comodo al Torino, che nel corso della scorsa stagione ha faticato a rendersi pericoloso con l’apporto offensivo dei terzini.

La forte concorrenza

Al Torino Tchtchoua ritroverebbe Baroni, il tecnico con cui ha esordito in Serie A nella stagione 2023/2024. Tuttavia le prestazioni del giovane camerunese non sono passate inosservate nel corso della stagione, tanto da attirare l’attenzione di diverse squadre. Oltre al Torino, anche l’Inter segue da vicino la situazione di mercato di Tchtchoua, che nonostante possa ritrovare il suo vecchio allenatore presso la squadra granata, non è escluso che per la prossima stagione possa vestire la maglia nerazzurra.