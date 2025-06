Il Milan accelera i tempi per il sostituto di Maignan. Con il francese diretto al Chelsea, i rossoneri puntano anche Milinkovic-Savic

Ore frenetiche in casa Milan. I rossoneri attendono di scoprire il futuro di Mike Maignan. Come riportato da diversi siti, ieri 9 giugno il Chelsea ha aumentato l’offerta per il portiere francese. I Blues vorrebbero chiudere la trattativa entro oggi per poter contare sull’ex Lille già al Mondiale per Club.

Dunque, il Milan accelera i tempi per trovare un sostituto in porta. Maignan è destinato a partire, l’unica incertezza è il tempo. Da Londra vorrebbero accogliere il portiere subito, da Milano si attende la risposta del portiere. Intanto, i rossoneri valutano il profilo di Vanja Milinkovic-Savic.

Milan, i tempi si accorciano: Vanja subito?

Il Chelsea ha le idee precise: acquistare Maignan nel minor tempo possibile. Il Milan non vuole lasciare vacante il posto in porta e così potrebbe chiudere in tempi stretti per il sostituto del francese. I rossoneri hanno stilato una short list degli obiettivi.

Come riportato da gianlucadimarzio.com, i rossoneri si erano fatti avanti per Mile Svilar della Roma e Zion Suzuki del Parma. I due club hanno fatto muro per i portieri, costringendo i rossoneri a virare su altri profili. Tra questi ci sono Lucas Perri del Lione e, in aggiunta a questo trio, Vanja Milinkovic-Savic. Il serbo è nella lista del direttore sportivo Igli Tare e potrebbe abbandonare Torino in tempi brevi.

I numeri di Vanja al Torino

Vanja è un leader del Torino. Il portiere serbo ha scalato le gerarchie con il passare delle stagioni, arrivando a ricoprire il ruolo di titolarissimo in campo e uomo spogliatoio. Il Toro dovrà individuare in tempi brevi il sostituto dell’ex Spal per consentire a Marco Baroni di lavorare con la rosa della prossima stagione al completo.

Al termine dello scorso campionato, Milinkovic-Savic ha ottenuto il 153esimo gettone con la maglia del Torino. Il club granata è la squadra con cui il portiere ha totalizzato più presenze. Arrivato sotto la Mole nel 2017, Vanja si è ritagliato uno spazio da protagonista arrivando alla titolarità in punta di piedi. Il portiere è stato fin qui un esempio dentro e fuori dal campo e il Toro dovrà lavorare bene per sostituire un giocatore che è diventato un simbolo granata nel corso del tempo.