Il presidente Cairo ha spiegato il motivo dell’esonero di Vanoli e il perché della scelta di Baroni

“Abbiamo fatto una stagione anche buona in certi momenti, poi c’è stato l’infortunio di Zapata, poi di nuovo bene, poi le ultime 8 partite abbiamo chiuso male. Anche per questo ci siamo divisi dal mister Vanoli: abbiamo avuto un incontro settimana scorsa. Incontro cordiale, ci siamo salutati. Baroni la scelta giusta con noi”, ha spiegato a Sky.



“Ci è piaciuto il percorso che ha fatto Baroni , ha fatto cose eccellenti e anche quest’anno ha fatto una buona stagione anche se non è andato in Europa, è in una fase di maturazione positiva. Per noi è la scelta giusta, nelle ultime sedici stagioni siamo stati otto volte a sinistra solo due in Europa, l’obiettivo è lottare per l’Europa senza proclami eccessivi. Uno o due giocatori importanti saranno ceduti, l’obiettivo è potenziare la rosa. Ricci? Non ho trattative con nessuno magari resta lui e va via qualcun altro, faremo investimenti importanti”.