Nelle 5 partite in programma di oggi saranno 8 i giocatori del Torino a scendere in campo per le proprie nazionali

Saranno 8 i giocatori del Torino a dover scendere in campo oggi per rappresentare la propria nazionale. I giocatori del Torino saranno coinvolti in 5 partite che avranno tutte inizio alle 20:45. Ricci e Casadei scenderanno in campo con l’Italia per sfidare la Norvegia di Pedersen, Adams giocherà con la Scozia che affronterà l’Islanda, mentre Vlasic e Sosa saranno impegnati con la Croazia nella sfida contro il Gibilterra, infine la Polonia di Walukiewicz sfiderà la Moldavia di Perciun.