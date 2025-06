Un Baronismo a tutta fascia. Nel suo 4-2-3-1 l’allenatore valorizza gli esterni offensivi e i terzini di spinta, letali in fase offensiva

Marco Baroni si prepara a iniziare la sua prima esperienza al Torino. Il tecnico toscano è un allenatore che fa dell’attacco il suo punto forte e in carriera ha saputo valorizzare molti calciatori, in particolare quelli che agiscono sulle corsie esterne: sia a i terzini che gli esterni d’attacco. Il 4-2-3-1 di Baroni allarga gli spazi in campo con l’obiettivo di giocare la palla in verticale e creare occasioni da gol.

Baroni a tutta fascia

La Lazio ha concluso la scorsa stagione all’ottavo posto in classifica, dunque niente Europa per i biancocelesti. Alcuni giocatori, però, si sono distinti per gli ottimi numeri individuali. La corsia di sinistra è stato il motore della squadra. Il terzino portoghese Nuno Tavares ha sfornato 9 assist. Davanti a lui ha giocato Mattia Zaccagni, protagonista di una stagione da 10 gol e 9 passaggi vincenti per i compagni. Ma anche Isaksen, che ha giocato da titolare come ala destra, con Baroni ha vissuto una stagione decisamente positiva, soprattutto se paragonata alla precedente.

La spinta del centrocampo

Baroni vuole che la sua squadra giochi alta e con un obiettivo preciso: segnare un gol in più degli avversari. Tra i ruoli valorizzati dall’allenatore c’è anche il centrocampista offensivo.

Tra i giocatori che hanno spiccato maggiormente nel gioco di Baroni all’Hellas c’è Michael Folorunsho. Il centrocampista attualmente in forza al Napoli si è rivelato più volte decisivo. Il classe ’98 ha concluso la stagione 2023/24 con 5 reti, il suo massimo in carriera in Serie A.