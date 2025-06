Dall’1 luglio Enrico Paresce sarà il nuovo capo scout della società granata e lavorerà a stretto contatto con Vagnati e Moretti

Il Torino avrà presto un nuovo capo scout: Enrico Paresce. L’osservatore entrerà a far parte dello staff granata a partire dall’1 luglio, il giorno in cui prenderà il via ufficialmente la nuova stagione, e lavorerà a stretto contatto con Davide Vagnati e con il suo braccio destro, Emiliano Moretti.

Chi è Enrico Paresce

Romano, classe 1986, Davide Paresce ha un passato da calciatore tra i dilettanti. Nel 2010 ha avuto il suo primo incarico da osservatore quando è stato ingaggiato dal Frosinone, poi ha ricoperto lo stesso ruolo alla Roma (squadra nella quale è tornato più volte in carriera), al Siena, allo Spezia e al Milan prima di passare nel 2024 al Rennes in Francia dove ha assunto l’incarico di direttore dell’area scontino.

A portarlo al club francese era stato il ds Frederic Massara, con cui aveva lavoratore al Milan: dopo l’addio del direttore sportivo italiano al Rennes, avvenuto negli scorsi mesi, anche Paresce ha deciso di tornare in Italia e ha trovato l’accordo con il Torino per la nuova stagione.