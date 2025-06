Il pagellone del centrocampista del Torino Gvidas Gineitis della stagione 2024/2025: una buona stagione per il lituano

Terminata la stagione 2024/2025, è tempo di pagelloni in casa Torino. Si tratta del momento dei giudizi dopo la stagione che i granata hanno concluso all’11° posto. Tocca adesso a Gvidas Gineitis, centrocampista classe 2004 del Torino. Il numero 66 del Torino ha disputato nel complesso una buona stagione. Molto meglio da subentrato che da titolare, ma è giovane e crescerà ancora. La tecnica e il tiro ci sono, il fisico può essere migliorato ma il tempo è dalla sua parte. Non è mai stato un titolare fisso, ma si è sempre ritagliato il suo spazio, anche in questa stagione.

La sua stagione

Ecco i numeri del giovane calciatore del Toro. In Serie A ha giocato 30 partite, arricchite da 3 gol, 1 assist. Quelli segnati da Gineitis sono state tutte reti pesanti: il primo gol è stato quello alla Fiorentina al Franchi che ha consentito di trovare il pari nonostante il Torino fosse in inferiorità numerica, poi ha regalato la vittoria contro il Milan realizzando il 2-1, infine ha segnato la rete dell’1-1 contro la Lazio.

L’assist invece è stato per Zapata in Inter-Torino 3-2, nella partita ricordata per l’infortunio del centravanti colombiano. Spesso Vanoli lo ha impiegato a partita in corso e solitamente ha dato il meglio di sé entrando a gara in corso.

Futuro in granata

Il suo futuro è in granata. L’11 marzo del 2024 il giocatore ha prolungato il suo contratto fino al 2028. Dal 2 gennaio del 2023 è salito in Prima Squadra sotto la gestione Juric. Scurto lo ha visto nascere in Primavera e poi Juric lo ha fatto crescere ulteriormente con i grandi.

Partite giocate: 30

Gol: 3

Assist: 1

Voto: 6.5