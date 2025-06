Inizio importante, poi il calo nel finale: la stagione di Lazaro resta la migliore da quando è al Torino

Una delle più grandi intuizioni di Vanoli, ormai ex tecnico granata, per la stagione 2024/2025 è stata quella di adattare Lazaro a esterno di centrocampo per le sue ottime abilità offensive e per i rapidi ripiegamenti difensivi. In un’annata dove il Torino non ha molto di cui essere soddisfatto, le prestazioni dell’austriaco sono uno dei punti di forza per ripartire la prossima stagione. Le sue giocate sono state risolutive per la maggior parte del campionato, fino al momento dell’infortunio che ha condizionato in modo significativo il suo rendimento finale insieme a quello della squadra.

La sua stagione

Dopo una serie di prestiti in giro per l’Europa, Lazaro nel 2023 è arrivato al Torino per circa 4 milioni di euro dopo una stagione trascorsa tra i granata in prestito dall’Inter. Nelle ultime 3 stagioni l’esterno austriaco sta migliorando il suo rendimento di anno in anno, e da pochi giorni ha concluso la sua migliore stagione al Torino, grazie ai suoi 6 assist realizzati che lo rendono il primo nella squadra per numero di passaggi che hanno portato direttamente alla conclusione in rete. Dopo essere stato incaricato inizialmente da Juric per fargli ricoprire più compiti difensivi, Nell’ultima stagione Vanoli ha voluto rischiare posizionandolo più avanzato dal momento che aveva riconosciuto in lui ottime doti tecniche è una discreta precisione nei passaggi che spesso sono risultati decisivi.

Dal suo ultimo infortunio, la squadra ha risentito molto della sua assenza nel livello delle prestazioni, sia perché fosse un giocatore chiave, sia perché l’ex tecnico del Venezia non è mai riuscito a trovare una valida alternativa tra i membri della sua rosa per ricoprire quel ruolo. Tuttavia nonostante il recupero dall’infortunio, Lazaro nelle ultime uscite non è più riuscito a risultare decisivo e risollevare la serie negativa degli ultimi risultati della squadra granata.

Presenze: 33

Gol: 0

Assist: 6

Voto: 6,5