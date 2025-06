Il cantante che ha partecipato all’ultima edizione del festival di San Remo è tra gli ospiti della Partita delle Leggende

La seconda edizione della Partita delle Leggende oltre ai diversi ex giocatori del Torino vanta la partecipazione di diversi personaggi d’eccezione come il cantante Willie Peyote. “Un po’ mi vergogno – ride Willie – a calcare questo campo perché sono un po’ scarso“. Su Vanoli: “Non me lo aspettavo e mi dispiace, Baroni però mi sembra un nome interessante e spero faccia bene”. Poi su chi, tra i giocatori del suo Toro abbia rappresentato al meglio lo spirito, il cantante afferma: “Dico Bianchi perché da tifoso ho urlato molto per i suoi gol, di quest’anno dico Ché Adams, per il nome soprattutto. Un calciatore di nome Ché al Toro sta sempre bene”.

L’intervista completa: