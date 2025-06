L’ex giocatore del Torino ha commentato gli ultimi risultati della stagione in occasione della Partita della Leggenda

L’ex difensore del Torino Pasquale Bruno non ha mancato all’appuntamento della seconda edizione della Partita della Leggenda, l’ incontro che è stato organizzato per raccogliere fondi per il Museo del Grande Torino e della Leggenda Granata. Tra gli ospiti della Partita della Leggenda in programma questa sera alle 20:15 è presente anche Pasquale Bruno che ha rilasciato un’intervista a Toro.it prima dell’inizio dell’evento. Sull’arrivo di Marco Baroni, Bruno ha spiegato: “Altro giro altra corsa, è cambiato l’allenatore ma i risultati non sono cambiati… Mi aspetto la solita annata triste e opaca“.

Qui la videointervista completa: