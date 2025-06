Il cantante, grande tifoso granata, è stato premiato sul prato del Filadelfia da Marco Bonetto

Ha ricevuto dalle mani di Marco Bonetto il premio dedicato a Gian Carlo Bonetto, figura di spicco del mondo granata. Per vent’anni presidente del Circolo Soci, lo è stato anche del Collegio dei Fondatori della Fondazione Filadelfia, in quel momento storico in cui la ricostruzione dello storico impianto è diventato realtà. Willie Peyote si è aggiudicato il premio (“Per aver portato in alto l’amore per il Toro, mescolando idealità e sentimenti con grande rispetto e passione autentica“, si legge nelle motivazioni), ideato dall’associazione Toro Mio in collaborazione con la famiglia Bonetto, giunto alla quarta edizione. La cerimonia ha avuto luogo al Filadelfia, nel corso della seconda edizione della Partita della Leggenda. Prima di lui erano stati premiati Susanna Egri, nel 2022, poi Giancarlo Caselli l’anno successivo e nel 2024 il tennista, anch’egli grande tifoso granata, Lorenzo Sonego.