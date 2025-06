Pallino di Baroni, che lo ha allenato alla Reggina e poi al Verona quando è esploso, Folorunsho è uno dei primi nomi della lista di Vagnati

Lo ha allenato alla Reggina in B e poi, tre anni dopo, al Verona, dove Michael Folorunsho si è imposto al suo primo anno in Serie A. Il centrocampista di proprietà del Napoli (lo è dal 2019, e ad eccezione dei primi sei mesi di questa stagione ha sempre giocato altrove) è un calciatore che Marco Baroni conosce bene. Trequartista, che ben si adatta al sistema di gioco di colui che dovrebbe essere il successore di Vanoli sulla panchina del Torino, Folorunsho è uno dei primi nomi della lista di Vagnati, che dovrà andare a pescare sul mercato giocatori funzionali.

Folorunsho, il pupillo di Baroni

Uno di questi è proprio il classe 1998: il mancato riscatto della Fiorentina, dove ha giocato in prestito negli ultimi sei mesi (i viola hanno deciso di non esercitare l’opzione e quindi di non pagare i 9 milioni al Napoli), renderà automatico il suo ritorno a Napoli dove aveva già trovato poco spazio ad inizio stagione. La permanenza a Firenze avrebbe complicato i piani del Torino, perché riscattandolo i viola avrebbe dato l’idea di voler puntare su di lui, mentre ora i granata avranno la possibilità di discutere col Napoli anche di un prestito – sarebbe l’ennesimo per il giocatore, di proprietà dei partenopei dal 2019 – avendo in mano la carta Baroni.

A Verona aveva conquistato anche la Nazionale

Baroni ha lanciato nella massima serie Folorunsho a Verona e il giocatore in quell’annata ha anche ricevuto la prima chiamata dal ct Spalletti, riuscendo a esordire con la maglia della Nazionale in amichevole, prima dell’esperienza allo sfortunato Europeo.