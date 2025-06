Francesco Pio Esposito è reduce da una stagione da protagonista con lo Spezia. Sul capocannoniere della B e obiettivo granata c’è concorrenza

Tutti pazzi per Francesco Pio Esposito. Il giovane attaccante è reduce da una super stagione con la maglia dello Spezia. Il classe 2005 ha giocato con i liguri in prestito dall’Inter e si è laureato capocannoniere della Serie B con 17 gol in 35 partite.

Esposito ha sfiorato la promozione in Serie A. Lo Spezia ha perso la finale playoff contro la Cremonese, infrangendo il sogno di un ritorno nel campionato maggiore. L’attaccante avrebbe dovuto partecipare ai prossimi impegni dell’Italia Under 21 ma, causa infortunio, è rientrato in anticipo all’Inter. Con ogni probabilità i nerazzurri apriranno a un nuovo prestito del giocatore e si è già scatenata la concorrenza.

L’obiettivo del Toro

Da tempo il Torino ha manifestato interesse per Esposito. L’attaccante piace molto ai granata che dovranno affrontare la concorrenza di altri club per accaparrarsi il classe 2005. Come riportato da diverse fonti, sul giocatore c’è l’interesse del Bologna e della Lazio. I rossoblù seguono anche l’ex Inter Edin Dzeko, i biancocelesti – reduci dall’addio di Baroni, promesso sposo del Torino – valutano le opportunità del mercato.

Bologna e Lazio sono due squadre con ambizioni europee. Gli emiliani si sono qualificati alla prossima Europa League grazie alla vittoria della Coppa Italia, mentre la squadra capitolina ha sprecato il match point per la Conference League all’ultima giornata di campionato ma è rimasta in corsa per un posto in Europa a lungo. Visto il forte interesse del Toro nei confronti di Esposito è probabile che i granata si giochino un all-in sull’attaccante. Tuttavia, per superare la concorrenza degli altri club, servirà una grande offerta e un progetto convincente.

Un talento di famiglia

Si scrive Esposito, si legge Talento. I 3 fratelli Francesco Pio, Salvatore e Sebastiano sono reduci da un’ottima stagione tra Serie A e B. I primi due hanno condiviso lo spogliatoio a La Spezia. Pio, attaccante, ha vinto il titolo di capocannoniere della categoria. Salvatore, centrocampista, ha brillato con 7 gol e 9 assist in 34 presenze.

Sebastiano è un nome noto in Serie A da diverso tempo. Il classe 2002 di Castellamare di Stabia ha esordito nel massimo campionato italiano con la maglia dell’Inter. Successivamente, Esposito ha fatto esperienza in Serie B con Spal, Venezia, Bari e Sampdoria e in Europa con Basilea e Anderlecht, esordendo in Conference League. In questa stagione, Sebastiano ha segnato 8 gol con la maglia dell’Empoli stabilendo il record personale di reti siglate in stagione. Francesco Pio Esposito è la nuova stella della famiglia e sarà anche il nome che scalderà il mercato del Torino, pronto a battagliare per superare la concorrenza dei club italiani.