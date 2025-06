Ancora un incontro tra il presidente del Torino e l’ex tecnico della Lazio, Baroni: si definisce l’accordo che sarà poi annunciato entro la settimana

Marco Baroni è sempre più vicino al Torino. L’allenatore che nell’ultima stagione ha guidato la Lazio e con cui ha rescisso il suo contratto, incontrerà nuovamente il presidente Cairo nelle prossime ore per definire l’accordo che lo vedrà come successore di Vanoli sulla panchina del Torino. Dopo la fine dell’esperienza bianconceleste, la trattativa ha subito un’accelerazione. Il nuovo incontro tra le parti servirà per definire meglio i termini del contratto: al tecnico è stato proposto un biennale. L’intenzione delle parti è quella di chiudere entro la settimana, per poter poi cominciare a lavorare per la nuova stagione, a poco meno di un mese dal raduno fissato per l‘8 luglio.