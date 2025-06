Al Torino piace Jacopo Fazzini dell’Empoli. Trequartista classe 2003, il giovane talento toscano è un pupillo di Baroni

In casa Torino iniziano le prime manovre di mercato. I granata, prossimi all’addio di Paolo Vanoli, stanno definendo gli ultimi dettagli con Marco Baroni. L’ex allenatore della Lazio, fresco di rescissione con i biancocelesti, dovrebbe firmare un contratto biennale con un bonus per la qualificazione alle coppe europee.

L’ex Hellas Verona, però, non sarà l’unico volto nuovo dell’estate granata. Il Toro è interessato a Jacopo Fazzini. Trequartista classe 2003 dell’Empoli, il talento toscano è un pupillo di Baroni. L’allenatore, infatti, aveva richiesto alla Lazio il giocatore già durante lo scorso mercato di gennaio. I biancocelesti erano vicini a Fazzini ma, alla fine, la trattativa saltò e il 22enne ha concluso la stagione a Empoli.

Chi è Fazzini

Jacopo Fazzini è nella short list del Torino. Nato il 16 marzo 2003 a Massa, il trequartista è cresciuto calcisticamente nell’Empoli. Il numero 10 dei toscani, infatti, ha completato l’intera trafila con la maglia azzurra passando dalle giovanili del club alla prima squadra.

Aggregato più volte ai grandi dell’Empoli, Fazzini ha esordito con i toscani in Serie A il 14 agosto 2022, nel match perso dalla sua squadra contro lo Spezia. Nella scorsa stagione Fazzini ha raccolto 20 presenze, arricchite da 4 gol e 1 assist. Il trequartista dell’Empoli si è messo in luce nella prima metà di campionato, tanto da attirare l’interesse della Lazio e del Napoli. Alla fine, però, il classe 2003 è rimasto in Toscana e ora potrebbe salutare il “nido” per volare a Torino.

In Fazzini, out Elmas

La trequarti del Torino è ancora un rebus. I granata sono orientati da tempo a non riscattare Eljif Elmas. Il macedone è arrivato al Filadelfia lo scorso inverno in prestito dal Lipsia. Nell’accordo tra le parti è stato inserito un diritto di riscatto fissato a 17 milioni. Una cifra ritenuta esosa da parte della dirigenza granata, che spera in uno sconto da parte dei tedeschi.

Qualora Elmas tornasse in Germania, il Torino proverà a colmare la lacuna con Jacopo Fazzini. Il trequartista azzurro ha meno esperienza dell’ex Napoli ma non pecca certo di qualità o voglia di mettersi in mostra con la maglia del Toro.