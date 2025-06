Calciomercato Torino / Quella che riguarda il portiere non sarà una telenovela che durerà fino a settembre: la clausola scade prima

È ovviamente già calciomercato in casa Torino, in attesa di capire qualcosa in più sul fronte allenatore. Prima di poter intavolare trattative lato calciatori bisognerà ovviamente aver chiaro chi sarà il prossimo tecnico e di conseguenza le sue idee, ma se c’è un ruolo che prescinde da tutto questo è ovviamente quello del portiere. È lì che al momento i granata possono già muoversi, ovviamente considerando il fatto che al momento i pali siano ben coperti da Milinkovic-Savic. La clausola rescissoria da 20 milioni di euro rappresenta però una seria minaccia, e in questo senso – vista la scadenza della stessa fissato al 31 luglio – il rischio è che i tempi possano farsi lunghi. Intanto, però, in dirigenza iniziano già a cautelarsi tenendo gli occhi sugli eventuali sostituti.

Occhio alla clausola

Come reso noto qualche settimana fa, a far da ostacolo nella relazione tra il Torino e Milinkovic-Savic c’è una clausola rescissoria piuttosto scomoda, pari a 20 milioni di euro. Sono tante infatti le società italiane ed europee interessate al portiere serbo, dunque è molto alto il rischio che una di queste possa sborsare quella cifra. I granata vogliono quindi capire se e quando arriverà questa attesa offerta, che potrebbe cambiare anche i piani lato mercato: in caso di partenza del numero 32 infatti non ci si potrebbe far trovare impreparati, e andrebbe trovato il sostituto prima di subito.

Non oltre il 31 luglio

Si potrebbe andare per le lunghe, ma sicuramente non oltre luglio. La clausola scade infatti il 31 del mese, e dunque se una squadra sarà interessata al serbo allora certamente busserà alla porta del Toro prima della deadline. Presentare un’offerta più tardi avrebbe davvero poco senso, perché in quel caso i granata avrebbero il coltello dalla parte del manico e potrebbero richiedere una cifra molto più alta per trattare.