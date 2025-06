Baroni è libero, il Torino può accelerare ma deve battere la concorrenza della Fiorentina. Vanoli resta in attesa

Con la risoluzione ufficiale del contratto che lo legava alla Lazio, Marco Baroni è ora un tecnico libero da vincoli, pronto a valutare le proposte sul tavolo. E tra queste, una delle più concrete è quella del Torino, che da tempo segue con attenzione il profilo dell’allenatore. Nelle ultime ore, infatti, il club granata sembra intenzionato a stringere i tempi per tentare l’affondo decisivo, ora che non ci sono più ostacoli contrattuali con la società biancoceleste.

Il Torino stringe su Baroni

Il nome di Baroni è in cima alla lista del presidente Cairo da settimane, ma finora si era trattato solo di contatti informali e valutazioni a distanza. La presenza di un vincolo con la Lazio impediva alla società granata di muoversi apertamente, ma ora lo scenario è cambiato. La Fiorentina osserva la situazione con attenzione, considerato che anche in casa viola il profilo di Baroni piace. Si preannuncia quindi un vero e proprio duello tra due piazze che vogliono ripartire con un progetto solido e pragmatico.

Il Torino, consapevole di non poter più attendere troppo, vuole fare chiarezza al più presto sul tema allenatore. La volontà è quella di capire se Baroni è realmente disponibile a sposare la causa granata, e in che tempi. Da qui la mossa, attesa a breve, di intensificare i contatti e magari presentare un’offerta concreta.

Vanoli in stand-by: Cairo prende tempo

Nel frattempo, Paolo Vanoli resta alla finestra. Dopo l’incontro con Cairo nei giorni scorsi, l’attuale tecnico del Torino non ha ricevuto ancora una risposta definitiva. Il suo profilo continua a essere tenuto in considerazione, ma la prima scelta per Cairo sembra essere al momento proprio Baroni. Tutto è ancora aperto, ma i prossimi giorni saranno quelli decisivi per risolvere la questione allenatore.