Baroni saluta ufficialmente la Lazio: il tecnico è ora conteso da Torino e Fiorentina, con i granata in pole per affidargli la panchina

La Lazio volta pagina, ancora una volta. Dopo giorni di riflessioni e contatti, il club biancoceleste ha annunciato la separazione da Marco Baroni, che lascia la panchina. Una scelta che apre le porte a un ritorno già nell’aria da giorni. Nel comunicato ufficiale, la società ha voluto salutare con toni istituzionali l’ormai ex allenatore: “La S.S. Lazio ringrazia Marco Baroni per la professionalità e l’impegno dimostrati alla guida della Prima Squadra. La Società augura al tecnico le migliori fortune professionali. Grazie Mister”.

Su Baroni ci sono Torino e Fiorentina

La separazione è avvenuta in modo consensuale, e adesso manca solo l’annuncio ufficiale per certificare il ritorno di Maurizio Sarri, pronto a riprendere in mano il progetto tecnico biancoceleste dopo le dimissioni rassegnate lo scorso marzo. Baroni ora è al centro del mercato allenatori: è la prima scelta del Torino, ma su di lui si è mosso anche il club viola. La Fiorentina, infatti, lo sta valutando seriamente come possibile nuovo tecnico dopo la separazione da Palladino.