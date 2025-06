Demba Seck non convince né il Catanzaro né il Torino. Il senegalese non sarà riscattato dai calabresi e saluterà anche la maglia granata

Demba Seck si prepara al rientro al Torino dal prestito a Catanzaro. L’attaccante senegalese ha vestito la maglia giallorossa in Serie B durante la scorsa stagione. Con i calabresi Seck ha raccolto 18 presenze e 1 assist.

Numeri deludenti per il classe 2001, che non ha convinto il Catanzaro. Il club ha un diritto di riscatto a favore, ma i giallorossi non sono intenzionati a esercitarlo. Dunque, Seck prepara la valigia per tornare a Torino. Il suo futuro Frosinone non sembra essere al Filadelfia. I granata, infatti, valutano la cessione definitiva o un nuovo prestito del giocatore.

La stagione di Seck

La stagione di Demba Seck non è stata entusiasmante. L’esterno del Senegal ha giocato 18 partite con il Catanzaro, servendo un assist nella sfida pareggiata dai giallorossi per 2-2 contro il Mantova. Dato il campionato al di sotto delle aspettative, il club allenato da Fabio Caserta valuta di non riscattare il giocatore.

Dei 18 gettoni raccolti con il Catanzaro, Seck è rimasto in campo per 90 minuti solo contro il Mantova. Nelle restanti 17 presenze il giocatore in prestito dal Toro è entrato a partita in corso o sostituito prima del triplice fischio. Il Catanzaro ha concluso la stagione al sesto posto, qualificandosi per i playoff di Serie B. La corsa dei calabresi verso la Serie A si è interrotta nella doppia sfida contro lo Spezia, persa con il risultato complessivo di 4-1 (sconfitta per 0-2 in casa e ko in Liguria per 2-1).

La maglia del Torino

Demba Seck è approdato a Torino nel mercato invernale del 2022. Il senegalese si è trasferito al Filadelfia dalla Spal. Con gli estensi, il classe 2001 ha raccolto numeri discreti: 30 presenze, 2 gol e 4 assist.

L’ultimo giorno del mercato invernale del 2022 i granata hanno deciso di puntare sull’esterno. Con il Toro, Seck ha giocato 38 partite tra il suo arrivo e il 2024. Il ventiquattrenne deve ancora sbloccarsi con i granata (permanenza permettendo). Il giocatore, infatti, non ha mai segnato o servito un assist con la maglia del Torino in Serie A.