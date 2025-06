Il Torino inizia ovviamente a pensare già al mercato: i granata sono molto interessati a Pio Esposito, attaccante dell’Inter

Giugno vuol dire calciomercato. Mentre in casa Torino si continua a ragionare sul discorso allenatore, ora che si è entrati nella settimana cruciale per il futuro di Vanoli, iniziano le prime discussioni legate alla rosa del prossimo anno. Se per qualche ruolo in particolare bisognerà aspettare di capire chi sarà la prossima guida tecnica granata, ci sono alcuni calciatori che la dirigenza vuole prendere in ogni caso, e uno di questi è Francesco Pio Esposito. L’attaccante classe 2005 è uscito sconfitto ieri nella finale playoff di Serie B tra Spezia e Cremonese, e si prepara adesso a giocare in Serie A. La mancata promozione dei liguri, in questo senso, può giocare in maniera favorevole ai granata.

Interesse per Esposito

19 gol e 3 assist in 40 partite, un bottino niente male per un ragazzo classe 2005. Quella appena terminata è stata la seconda stagione in B per Esposito, certamente quella dell’exploit. Ora per lui si apriranno le porte del massimo campionato, non prima di giocare il Mondiale per Club con l’Inter. E questo, in un certo senso, può rappresentare un ostacolo per il Torino e le altre squadre che lo seguono: qualora il 19enne dovesse far bene anche in America allora il prezzo potrebbe alzarsi ulteriormente e soprattutto il club nerazzurro potrebbe convincersi a tenerlo in rosa come attaccante di riserva. Al momento c’è già una distanza sostanziale tra le parti, perché i granata vorrebbero sì un prestito ma riservandosi il diritto di riscatto per la prossima estate; dal canto loro, invece, i vicecampioni d’Europa accetterebbero solamente un prestito secco, perché puntano su di lui per il futuro. Trattative non avviate ma l’asse può farsi caldo: Pio Esposito è apprezzato da tante squadre di Serie A, ma il Torino vuole spuntarla.